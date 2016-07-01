Армія Асада втратила контроль над ключовим містом у сирійській Латакії

Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає РБК з посиланням на Reuters.

Армія Асада взяла під контроль Кенсаб у лютому цього року за підтримки російської авіації. Місто, яке розташоване недалеко від турецького кордону на висоті в гірській місцевості, було оплотом сирійських повстанців, нагадує правозахисна організація.

Серед тих, хто захопив Кенсаб, є й терористичне угрупування «Фронт ан-Нусра», зазначає Reuters. У своїй заяві, поширеній через інтернет, «Фронт ан-Нусра» повідомила, що вона у складі альянсу ісламістських повстанських груп захопила Кенсаб та інші невеликі населені пункти, а також кілька танків і артилерійських знарядь.

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Провінція Латакія межує з провінцією Ідліб, яка є оплотом цілої низки сирійських повстанських угруповань, включаючи «Фронт ан-Нусра».

Паралельно в іншій сирійській провінції Алеппо, «Фронт ан-Нусра» та інші угруповання ведуть активний наступ проти урядових сил, зазначає Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 липня сирійський військовий літак розбився на північний схід від Дамаска, його пілот нібито був захоплений повстанцями.