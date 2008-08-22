НАТО проти збільшення російського миротворчого контингенту

Додатковий контингент російських миротворців має бути виведений з Південної Осетії та Абхазії, заявив у п`ятницю спецпредставник генсека НАТО на Кавказі Роберт Сіммонс.

Відповідно до плану мирного врегулювання, розробленого Медведєвим і Саркозі, "ніяких сил, яких не було тут до 7 серпня, і не повинно бути", заявив Сіммонс, виступаючи на спільному з головою МЗС Грузії Екою Ткешелашвілі брифінгу в Тбілісі.

Керівник МЗС Грузії, у свою чергу, заявила, що в зоні грузино-осетинського конфлікту не має залишатися більше 500 російських миротворців, як це було до початку кризи. "Але це тимчасове рішення, і російські військові отримають право патрулювати 15-кілометрову зони безпеки, але без розгортання там стаціонарних блокпостів, риття траншей", - додала вона, наголосивши, що це стосується всіх збройних формувань.

Вона наголосила, що "в угоді дуже чітко все прописано, і дії російських військ жорстко обмежуються патрулюванням в радіусі 15 кілометрів навколо Цхінвалі". "І це я б не назвала буферною зоною", - сказала Ткешелашвілі.

За її словами, російські миротворці здійснюватимуть патрулювання лише доки до зони конфлікту не ввійдуть міжнародні миротворчі сили.

Раніше у п`ятницю заступник начальника Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин розповів, що на абхазькому, та на південносетинському напрямі створено по дві лінії, на яких розташовано по 18 постів миротворців. На грузино-абхазському напрямі буде зосереджено 2142 миротворці, а на південноосетинському - 452 військовослужбовця. "Усі буферні зони легітимні і створюються в рамках існуючих домовленостей. Це наша принципова позиція", - заявив він.

Міністр оборони Росії Анатолій Сердюков у п`ятницю близько 20.00 доповів президентові Дмитру Медведєву, що відведення російських військ з території Грузії завершене. Раніше повідомлялося, що частина підрозділів виводиться до Росії, а частина - на територію Південної Осетії.

Лента.ру