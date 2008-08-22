Міноборони Грузії: країна виявилася не готова до війни

Влада Грузії недооцінила реакцію Росії на вступ грузинських військ до Південної Осетії і виявилася не підготовленою до силових дій РФ у регіоні, заявив заступник міністра оборони Грузії Бату Кутелія в інтерв`ю британській газеті Financial Times.

Він також повідомив, що Грузія зробила спробу захоплення Цхінвалі попри те, що її війська не мали достатньої потужності, щоб протистояти авіації і важкій бронетехніці противника.

"На жаль, ми не надали великого значення цьому факту. Ми не готувалися до такого роду подій", - заявив Кутелія.

"Грузинські війська виявилися неготові до контрудару російської сторони. Я не думав, що Росія як член Ради Безпеки ООН і ОБСЄ відреагує таким чином", - додав заступник міністра оборони Грузії.

За словами Кутелія, військовій інфраструктурі Грузії завдано "значних" втрат і буде знадобиться багато зусиль для її відновлення, для відновлення обороноздатності грузинських військ.