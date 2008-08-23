Грузія не мала піддаватися на провокацію Росії - Бурджанадзе

Конфлікт, що розгорівся в Грузії, став слідством провокації з боку Південної Осетії при підтримці Росії, і Грузія повинна була зробити все, щоб не піддатися на цю провокацію.

Таку думку висловила в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» колишній спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

«Те, що зараз сталося, - це чиста провокація з боку південних осетин. Адже ніхто не вірить, що Росія намагалася зупинити КОКОЙТИ (президента самопроголошеної держави Республіка Південна Осетія Едуарда КОКОЙТИ). Це КОКОЙТИ обстрілював грузинські села, маючи підтримку і пряму вказівку Росії», - заявила екс-спікер Грузії.

«Потрібно було зробити все, щоб, знаючи, що тебе провокують, утриматися від того, щоб потрапити в цю пастку», - наголосила вона.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ додала, що Росія постійно намагалася створити конфліктну ситуацію.

«Росія завжди прагнула провокувати нас на конфлікт. У квітні ПУТІН підписав указ про особливі відносини з владами Південної Осетії і Абхазії, - нагадала вона. - Тоді ми були дуже близькі до військової провокації».

Вірогідність участі США в розпалюванні конфлікту Н.БУРДЖАНАДЗЕ повністю виключила. «Я зустрічалася з людьми в США на різних рівнях, зі всіма лідерами країни. Всі нам говорили про те, що необхідно знайти мирне рішення цих проблем. Ніхто нас до війни не підбурював, - повідомила вона. - Вони завжди нам говорили, що війни треба всіляко уникати і що вони з Росією воювати не будуть. І це правильно, тому що з Росією взагалі-то не дуже приємно воювати».

Н.БУРДЖАНАДЗЕ також підтвердила намір незабаром створити свою політичну партію. «Думала створювати партію незадовго до виборів - місцевих або парламентських, роки за півтора, не раніше, але ситуація створилася така, що я значно прискорюватиму це процес», - повідомила вона.