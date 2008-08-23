Російські військові патрулюватимуть грузинський порт Поті

Російські військові патрулюватимуть грузинське портове місто Поті.

Як передає "Рейтер", про це повідомив журналістам заступник начальника Генерального штабу РФ Анатолій НОГОВІЦИН.

Порт Поті, через який здійснюються поставки нафти, не входить в зону відповідальності російських миротворців, але її кордон проходить неподалік від міста. Найближчим часом до Грузії мають прибути американські кораблі з вантажем гуманітарної допомоги.

"Ця функція прописана в спільній позиції Росії і Франції. Ми що, за забором маємо сидіти? Кому ми потрібні такі? Вони на "хаммерах" кататимуться, вантажівками боєприпаси возити, а ми їх рахувати чи що?", - заявив А.НОГОВІЦИН.

На початку цього тижня Грузія звинуватила Росію в захопленні порту Поті, через який здійснюються поставки нафти, і затриманні, 20 грузинських поліцейських. Представник Генштабу російської армії підтвердив факт арешту 20 "серйозно озброєних" громадян Грузії в Поті. За його словами, вони переміщалися на п`яти джипах Hummer і могли створити загрозу безпеці.

"Це (перебування російських військ у Поті) не передбачено жодною угодою, включаючи угоду, укладену за посередництва Президента Франції Ніколя САРКОЗІ... Мені здається, росіяни намагаються зберегти хорошу міну при поганій грі", - прокоментував секретар Ради безпеки Грузії Каха ЛОМАЯ слова А.НОГОВІЦИНА.

Так званий "план Медведєва-Саркозі", що став основою для припинення бойових дій між Росією і Грузією, наказує російським військовим повернутися на лінію, що передувала початку бойових дій. Проте він дозволяє їм вживати "додаткових заходів безпеки" до створення міжнародних механізмів забезпечення перемир`я. План не конкретизує ці заходи.

У п`ятницю Міністерство оборони Росії повідомило, що РФ завершила виведення військ до буферної зони між самопроголошеною республікою Південна Осетія і територією решти Грузії, а також до Росії.

Російська армія почала будівництво постійних постів у так званій буферній зоні на території Грузії і збирається залишитися там надовго, незважаючи на обурення Тбілісі.

Парламент Грузії схвалив прохання Президента країни Михайла СААКАШВІЛІ про продовження воєнного стану до 8 вересня.