Росію лякають прольотом повз СОТ

Перспективи вступу Росії до Світової організації торгівлі - під загрозою через події в Грузії, вважає міністр торгівлі США Карлос ГУТІЄРРЕС.

В інтерв`ю німецькому журналу "Шпігель" К.ГУТІЄРРЕС відзначив, що ще до початку конфлікту Грузія виступала проти вступу Росії до СОТ - через підтримку Москвою невизнаних республік Абхазії і Південної Осетії.

За правилами СОТ, для приєднання до організації країні-кандидату потрібна згода всіх країн, які вже входять до неї. Поки що Росія залишається найбільшою країною, яка не є членом СОТ, відзначає радіо «Свобода».