Невідомі безпілотники стежили за навчаннями НАТО у Швеції – ЗМІ
Невідомі безпілотники літали забороненою зоною над шведським островом Уто, де проходили навчання НАТО BALTOPS за участі Швеції та Фінляндії.
Інцидент стався ще в червні, однак тримався у таємниці, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням видання Dagens Nyheter.
З 10 по 13 червня частина навчань проходила на острові Уто. Тм морські піхотинці з Швеції та Фінляндії відпрацьовували взаємодію з колегами зі США, Британії та Німеччини. На час навчань польоти над островом були заборонені.
"У нас є інформація, що протягом ночі невідомі безпілотники двічі пролітали над Уто", - сказав речник збройних сил Швеції Філіп Саймон.
У збройних силах не уточнюють, наскільки серйозно розглядають цей інцидент.
"Спочатку ми маємо провести розслідування. До цього часу жодних коментарів не буде", - сказав Філіп Саймон.
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За інформацією джерел видання, безпілотники літали над островом на висоті понад тисячу метрів. При цьому є підозри, що керували безпілотниками з-за кордону.
Видання зазначає, що під час аналогічних навчань минулого року у південній Швеції безпілотник здійснював несанкціоновану фотозйомку для медіакомпанії. Тоді безпілотник летів на нижчій висоті.
Навчання BALTOPS за участі 15 країн проходили з 3 по 19 червня.