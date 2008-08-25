Держдума РФ розпочала засідання щодо статусу Південної Осетії і Абхазії

Державна дума Росії розпочала позачергове засідання, присвячене статусу Південної Осетії і Абхазії.

Через годину після рішення верхньої палати Федеральних зборів про звернення до президента Д.Медведєва з проханням визнати незалежність двох республік аналогічну тему обговорюють депутати нижньої палати.

Як очікується, за підсумками засідання вони приймуть аналогічне звернення до глави держави. Вже відомо, що документ підтриманий всіма фракціями. З відповідними заявами виступили представники КПРФ, ЛДПР, "Справедливої Росії" і "Єдиної Росії".

Обидві палати Федеральних зборів можуть лише прийняти звернення до гдави держави. Фінальне слово у будь-якому випадку залишається за президентом Росії.

РБК