Держдума РФ розпочала засідання щодо статусу Південної Осетії і Абхазії
11:12, 25 серпня 2008Світ
1216 0
Фінальне слово - за Медведєвим
Державна дума Росії розпочала позачергове засідання, присвячене статусу Південної Осетії і Абхазії.
Через годину після рішення верхньої палати Федеральних зборів про звернення до президента Д.Медведєва з проханням визнати незалежність двох республік аналогічну тему обговорюють депутати нижньої палати.
Як очікується, за підсумками засідання вони приймуть аналогічне звернення до глави держави. Вже відомо, що документ підтриманий всіма фракціями. З відповідними заявами виступили представники КПРФ, ЛДПР, "Справедливої Росії" і "Єдиної Росії".
Обидві палати Федеральних зборів можуть лише прийняти звернення до гдави держави. Фінальне слово у будь-якому випадку залишається за президентом Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter