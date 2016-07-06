Міжнародна слідча група у справі MH17 прибула до Москви

Представник прокуратури Нідерландів Вім де Брюйн повідомив, що мета комісії - обговорити проведення розслідування з російською стороною, передає DW.

До складу делегації входять слідчі, прокурори та представники поліції, які перебуватимуть із візитом у Москві два дні.

Де Брюйн підкреслив, що зустрічі делегації будуть закритими для преси, ні заяв, ні інтерв'ю за підсумками візиту міжнародної розслідувальної групи не планується.

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За даними ЗМІ, слідчі, які прибули до Москви, мають намір поспілкуватися з представниками російського військово-промислового комплексу, та, можливо, з представниками прокуратури.

До Об'єднаної розслідувальної групи (JIT), яка працює з серпня 2014 року, входять представники прокуратури й поліції Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. Ці країни спільно проводять кримінальне розслідування з метою знайти і покарати винних у катастрофі малайзійського "Боїнга".

"Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії", який здійснював рейс із Амстердама до Куала-Лумпур, впав 17 липня 2014 року неподалік від Донецька. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

У жовтні 2015 року Рада безпеки Нідерландів оголосила результати розслідування авіакатастрофи, згідно з якими лайнер був збитий ракетою російського виробництва, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Розслідувачі незалежної британської групи Bellingcat заявили про причетність до цього злочину російських військових.