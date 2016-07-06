Кремлівський куратор окупованого Донбасу Сурков перебуває у постійному контакті з Путіним - Пєсков

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Що стосується Суркова, ви знаєте, що він є помічником президента і, відповідно, перебуває в постійному контакті з президентом за всіма темами, які він курирує. У цьому полягає його щоденна робота», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи зустрічався Путін із Сурковим як «куратором» Абхазії у зв'язку із загостренням ситуації в цьому «державному утворенні».

При цьому Пєсков повідомив, що ситуація в Абхазії залишається в полі уваги, і в Кремлі дуже пильно спостерігають за тим, що там відбувається. «Ми бажаємо, хотіли б бачити Абхазію, безумовно, стабільною, державою, що розвивається, яка межує з Російською Федерацією. І сподіваємося, що всі питання будуть вирішуватися лише під час політичних дебатів і конституційним шляхом», - сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, мітинг опозиції в Сухумі 5 липня переріс у масові заворушення, протестувальники спробували штурмом взяти будівлю МВС. Постраждали 19 осіб. Мітингувальники вимагали від президента Абхазії перенести з 10 липня на осінь проведення референдуму про дострокові вибори глави держави, а також відправити у відставку міністра внутрішніх справ Леоніда Дзапшба через погіршення криміногенної ситуації в країні.

Президент назвав акцію протесту спробою дестабілізації ситуації в країні, але підписав указ про усунення глави МВС із посади на час прокурорської перевірки.