Рішення Росії збільшує шанси Маккейна на виборах в США

Рішення Росії визнати в односторонньому порядку незалежність Абхазії та Південної Осетії прямо позначиться на президентських виборах у США, вважає помічник директора Центру Девіса Гарвардського Університету, член міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Маршалл Голдман.

"Думаю, що це (рішення Росії) позначиться на президентських виборах у США - це дасть силу людям, які оточують Маккейна, демократам буде складно. Рішення Росії збільшує шанси Маккейна стати президентом США", - сказав Голдман в інтерв`ю РІА “Новости”.

За його словами, в довгостроковій перспективі Росія може пошкодувати про таке рішення, враховуючи ту обставину, хто прийде до влади в США.

"Те, що відбувається зараз, руйнує багато спільних зусиль, які були докладені США і Росією за останні десятиліття", - зазначив Голдман.