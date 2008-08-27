Рішення Росії збільшує шанси Маккейна на виборах в США
01:01, 27 серпня 2008Світ
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Думка експерта
|Маршалл Голдман
"Думаю, що це (рішення Росії) позначиться на президентських виборах у США - це дасть силу людям, які оточують Маккейна, демократам буде складно. Рішення Росії збільшує шанси Маккейна стати президентом США", - сказав Голдман в інтерв`ю РІА “Новости”.
За його словами, в довгостроковій перспективі Росія може пошкодувати про таке рішення, враховуючи ту обставину, хто прийде до влади в США.
"Те, що відбувається зараз, руйнує багато спільних зусиль, які були докладені США і Росією за останні десятиліття", - зазначив Голдман.
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