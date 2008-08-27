НАТО просить Медведєва відмінити своє рішення

Країни-члени альянсу НАТО в спільній заяві підтвердили своє засудження ухваленого Росією рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії і звернулися до Росії з вимогою переглянути це рішення, повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters.

«НАТО засуджує рішення Росії про визнання незалежності грузинських регіонів Південної Осетії і Абхазії і закликає Росію відмінити це рішення», - йдеться в спільній заяві 26 країн-членів альянсу, сформованій після зустрічі в Брюсселі.