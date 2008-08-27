Транспорт у Грузії працює без обмежень

Транспортні об`єкти країни функціонують без обмежень. Міністр економічного розвитку Катерина Шарашидзе повідомила сьогодні журналістам, що в країні справно і без обмежень функціонують всі транспортні об`єкти. "Це стосується аеропортів, портів, доріг і залізничної магістралі", - наводить її слова РосБізнесКонсалтинг. За її даними, обслуговування вантажів на сьогоднішній день відбувається і в порту Поті. Вона також повідомила, що під час військових дій більше за все постраждала інфраструктура, її відновлення вже йде.

"Всі транспортні об`єкти перевірені з погляду безпеки", - зазначила вона. Інформацію про безпеку об`єктів транспорту підтвердив і заступник міністра оборони Грузії Буту Кутелія.