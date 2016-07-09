КНДР "відповіла" на персональні санкції США: невдало запустила ракету з підводного човна - ЗМІ

Як зазначає Reuters, запуск відбувся всього через день після того, як США і Південна Корея зобов'язалися розгорнути передові протиракетні системи для протидії загрозам з боку КНДР, і через два дні після того, як Північна Корея попередила, що планує жорстку відповідь на санкції проти лідера країни Кім Чен Ина, що та назвала "оголошенням війни" з боку США.

За даними військових Південної Кореї, ракета була запущена приблизно в 11:30 за сеульським часом (5:30 за Києвом) у водах на схід від Корейського півострова.

Ракета було, ймовірно, запущено з підводного човна. Однак, судячи з усього, запуск провалився ще на ранній стадії польоту.

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За даними південнокорейського агентства Yonhap, ракета вибухнула приблизно на висоті 10 кілометрів.

Військові Південної Кореї відмовилися підтвердити це. Втім, за їх даними, що ракета була виявлена в морі на південний схід від північнокорейського міста Сінпо.

Запуск ракети, окрім Південної Кореї, засудили Японія і США.

За словами японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, запуск ракети КНДР є "явним викликом резолюцій Ради безпеки ООН".

З рішучим засудженням запуску виступила й прес-секретар управління Держдепартаменту США у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону Габріель Прайс.Читайте такожЯпонія має намір перехопити балістичну ракету КНДР у разі запуску

"Ми рішуче засуджуємо ракетні випробування Північної Кореї у порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які явним чином забороняють використання Північною Кореєю балістичних ракетних технологій", - сказала вона.

Нагадаємо, 6 липня США ввели персональні санкції проти лідера КНДР Кім Чен Ина, керівників Міністерства народної безпеки та виправної служби Мін'юсту Північної Кореї, у підпорядкуванні яких знаходяться табори примусової праці, а також голів відомств, які відповідають за державну пропаганду.

8 липня Південна Корея і США заявили, що розгорнуть у Південній Кореї протиракетну систему, щоб протистояти загрозі з боку озброєної ядерною зброєю КНДР, що в свою чергу викликало різкий протест з боку Китаю.