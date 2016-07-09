У США помер пацієнт, заражений вірусом Зіка

Як повідомляє Reuters, представники органів охорони здоров'я в окрузі Солт-Лейк у штаті Юта повідомили про смерть 8 липня літнього місцевого жителя, який був заражений вірусом Зіка під час поїздки в зону активної передачі вірусу.

При цьому, як повідомив місцевий департамент охорони здоров'я, точна причина смерті не відома.

За словами представників органів охорони здоров'я, яким чином зараження вірусом Зіка сприяло смерті людини, визначити неможливо.

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Вірус Зіка зазвичай викликає легке захворювання з симптомами, що тривають від декількох днів до тижня після укусу зараженого комара. Багато людей, інфіковані Зіка, не мають жодних симптомів.

У квітні повідомлялося про смерть пацієнта, інфікованого вірусом Зіка на Пуерто-Ріко. Людина, якій було близько 70 років, померла від важкої тромбоцитопенії - аномального зниження кількості тромбоцитів у крові, що супроводжується підвищеною кровоточивістю і проблемами із зупинкою кровотечі.

Зіка поширюється в основному через укус зараженого комара, проте вірус може передаватися статевим шляхом. Вважається, що в даний час немає вакцини або методів лікування інфікованих цим вірусом.