Франко-австрійська компанія заявила про створення вакцини проти вірусу Зіка

Препарат розроблений на базі створеної компанією раніше вакцини від японського енцефаліту. Це вірусне захворювання, переносниками якого, також як і вірусу Зіку, є комарі, передає DT.ua.

"Запропонована вакцина є вкрай чистою і має біологічний, хімічний і фізичний профіль, який можна порівняти з вакциною від японського енцефаліту, що вже знаходиться у продажу", - йдеться в повідомленні розробника.

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У серію вакцину, яку розробляли з лютого 2016 року, Valneva планує запустити "швидко і за привабливою ціною" за умови погодження з боку всіх необхідних регуляторних органів.

Розробкою вакцини проти вірусу Зіка також займається французька фармацевтична компанія Sanofi спільно з американським військовим дослідним інститутом WRAIR.

Нагадаємо, ВООЗ визнала вірус Зіка глобальною загрозою. Вакцини від нього досі немає. Одне з досліджень стверджує, що вірус загрожує 2 млрд людей.