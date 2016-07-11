США використовуватимуть відбиту у ісламістів авіабазу в Кайарі як перевалочний пункт

Взяття Кайара відкриває можливість оточення Мосула - другого за величиною міста Іраку, яке більше двох років утримує екстремістське угруповання "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі.

Ештон Картер назвав цей успіх іракської армії "ключовою стратегічною перемогою". По прильоту в Багдад він заявив, що США і їх союзники по коаліції в Іраку будуть використовувати відбиту у бойовиків авіабазу в Кайарі як перевалочний вузол.

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За словами Ештона Картера, американські військові радники готові надати підтримку іракській армії в разі необхідності - коли іракські війська почнуть оточення Мосула.

У Багдаді глава оборонного відомства США планує провести переговори з прем'єр-міністром Іраку Хайдером Абаді, а також зустрітися з керівництвом сил міжнародної коаліції.