США використовуватимуть відбиту у ісламістів авіабазу в Кайарі як перевалочний пункт
Міністр оборони США Ештон Картер прибув з неоголошеним візитом до Іраку, де нещодавно урядові війська відбили у ісламістів важливий стратегічний пункт поблизу Мосула - авіабазу в Кайарі.
Взяття Кайара відкриває можливість оточення Мосула - другого за величиною міста Іраку, яке більше двох років утримує екстремістське угруповання "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі.
Ештон Картер назвав цей успіх іракської армії "ключовою стратегічною перемогою". По прильоту в Багдад він заявив, що США і їх союзники по коаліції в Іраку будуть використовувати відбиту у бойовиків авіабазу в Кайарі як перевалочний вузол.
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За словами Ештона Картера, американські військові радники готові надати підтримку іракській армії в разі необхідності - коли іракські війська почнуть оточення Мосула.
У Багдаді глава оборонного відомства США планує провести переговори з прем'єр-міністром Іраку Хайдером Абаді, а також зустрітися з керівництвом сил міжнародної коаліції.