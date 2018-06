Президентські вибори у США: Клінтон втратила перевагу над Трампом, їхні рейтинги зрівнялися

Про це свідчать результати останнього опитування New York Times/CBS News, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The New York Times.

За результатами останнього опитування, 67% виборців заявили, що Хілларі Клінтон "не заслуговує довіри". Це на 5% більше, ніж за результатами попереднього опитування, проведеного місяць тому. Водночас рейтинг недовіри до Трампу теж дуже високий – 62%, хоча і залишається стабільним.

Отже, 6-відсоткова перевага Клінтон над кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, за даними опитування, "випарувалася".

Відтепер рейтинги обох кандидатів зрівнялися. Результати опитування показують, що Клінтон і Трамп мають підтримку 40% виборців кожен.

Загальнонаціональне опитування проводилося з 8 по 12 липня методом телефонного інтерв'ю. В опитуванні взяли участь 1358 зареєстрованих виборців. Похибка становить плюс-мінус три відсоткових пункти.

Читайте такожСандерс офіційно підтримав Клінтон в боротьбі за посаду президента США

На зниження рейтингу Клінтон у першу чергу вплинули результати розслідування, яке проводило ФБР щодо використання Клінтон особистої електронної пошти для секретного службового листування.

Однак виборців, за даними опитування, не задовольнили пояснення Клінтон у цій справі.

"Непослідовність і розмиті пояснення Клінтон щодо використання приватного e-mail мали значний резонанс і негативно вплинули на виборців", – йдеться у повідомленні видання.

Зазначимо, що після публікації результатів розслідування ФБР, депутати-республіканці американського Конгресу зажадали від Мін'юсту США провести розслідування свідчень Клінтон, оскільки запідозрили, що вони могли бути неправдивими.