Президентські вибори у США: Клінтон втратила перевагу над Трампом, їхні рейтинги зрівнялися
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон втратила свою істотну перевагу над конкурентом – Дональдом Трампом, їхні рейтинги зрівнялися.
Про це свідчать результати останнього опитування New York Times/CBS News, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The New York Times.
За результатами останнього опитування, 67% виборців заявили, що Хілларі Клінтон "не заслуговує довіри". Це на 5% більше, ніж за результатами попереднього опитування, проведеного місяць тому. Водночас рейтинг недовіри до Трампу теж дуже високий – 62%, хоча і залишається стабільним.
Отже, 6-відсоткова перевага Клінтон над кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, за даними опитування, "випарувалася".
Відтепер рейтинги обох кандидатів зрівнялися. Результати опитування показують, що Клінтон і Трамп мають підтримку 40% виборців кожен.
Загальнонаціональне опитування проводилося з 8 по 12 липня методом телефонного інтерв'ю. В опитуванні взяли участь 1358 зареєстрованих виборців. Похибка становить плюс-мінус три відсоткових пункти.
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На зниження рейтингу Клінтон у першу чергу вплинули результати розслідування, яке проводило ФБР щодо використання Клінтон особистої електронної пошти для секретного службового листування.
Однак виборців, за даними опитування, не задовольнили пояснення Клінтон у цій справі.
"Непослідовність і розмиті пояснення Клінтон щодо використання приватного e-mail мали значний резонанс і негативно вплинули на виборців", – йдеться у повідомленні видання.
Зазначимо, що після публікації результатів розслідування ФБР, депутати-республіканці американського Конгресу зажадали від Мін'юсту США провести розслідування свідчень Клінтон, оскільки запідозрили, що вони могли бути неправдивими.