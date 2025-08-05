Кремль, ймовірно, схвалює і заохочує використання Медведєвим своїх платформ для агресивних заяв.

Агресивні заяви одіозного заступника секретаря Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва на адресу Заходу можуть бути частиною узгодженої інформаційної стратегії Кремля. Таку думку висловили в нещодавньому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці вважають, що у Москві намагаються применшити роль Медведєва в процесі ухвалення рішень всередині країни. Та хоча він і не ухвалює рішень щодо зовнішньої політики країни-агресорки, Путін цілком міг би піддати його одіозні заяви цензурі. Та він цього не робить, адже випади Медведєва "слугують певній меті Путіна", вважають в Інституті.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що російські офіційні особи по-різному оцінюють ситуацію, а зовнішню політику країни визначає правитель РФ. Та попри це в ISW пишуть, що ця спроба відокремити погляди Медведєва від поглядів Путіна була не корелюється з тим, що і Путін, і представники його оточення не раз брязкали ядерною зброєю, погрожуючи Заходу.

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Зазначається, що на тлі гучної риторики заступника секретаря Радбезу РФ на адресу західних країн заяви самого Путіна звучать більш помірковано і конструктивно, вважають в Інституті вивчення війни. Тому в Путіна є більше простору для висування більших вимог або погроз.

"Заяви Пєскова від 4 серпня є спробою приховати те, що Кремль, ймовірно, схвалює і заохочує використання Медведєвим своїх платформ для заяв проти Заходу", – додають аналітики.

Одіозні заяви Дмитра Медведєва

Наприкінці липня Дмитро Медведєв, коментуючи новий ультиматум Дональда Трампа заявив, що президент США грає з Росією в "гру ультиматумів". Тоді він також заговорив про війну зі США.

У відповідь на це Трамп порадив Медведєву стежити за своїми словами. Пізніше американський лідер заявив, що Штати розмістять два атомних підводних човни у "відповідних районах" на той випадок, якщо погрози Медведєва "виявляться чимось більшим".

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