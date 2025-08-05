Агресивні заяви одіозного заступника секретаря Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва на адресу Заходу можуть бути частиною узгодженої інформаційної стратегії Кремля. Таку думку висловили в нещодавньому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Фахівці вважають, що у Москві намагаються применшити роль Медведєва в процесі ухвалення рішень всередині країни. Та хоча він і не ухвалює рішень щодо зовнішньої політики країни-агресорки, Путін цілком міг би піддати його одіозні заяви цензурі. Та він цього не робить, адже випади Медведєва "слугують певній меті Путіна", вважають в Інституті.
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що російські офіційні особи по-різному оцінюють ситуацію, а зовнішню політику країни визначає правитель РФ. Та попри це в ISW пишуть, що ця спроба відокремити погляди Медведєва від поглядів Путіна була не корелюється з тим, що і Путін, і представники його оточення не раз брязкали ядерною зброєю, погрожуючи Заходу.
Зазначається, що на тлі гучної риторики заступника секретаря Радбезу РФ на адресу західних країн заяви самого Путіна звучать більш помірковано і конструктивно, вважають в Інституті вивчення війни. Тому в Путіна є більше простору для висування більших вимог або погроз.
"Заяви Пєскова від 4 серпня є спробою приховати те, що Кремль, ймовірно, схвалює і заохочує використання Медведєвим своїх платформ для заяв проти Заходу", – додають аналітики.
Одіозні заяви Дмитра Медведєва
Наприкінці липня Дмитро Медведєв, коментуючи новий ультиматум Дональда Трампа заявив, що президент США грає з Росією в "гру ультиматумів". Тоді він також заговорив про війну зі США.
У відповідь на це Трамп порадив Медведєву стежити за своїми словами. Пізніше американський лідер заявив, що Штати розмістять два атомних підводних човни у "відповідних районах" на той випадок, якщо погрози Медведєва "виявляться чимось більшим".