Держдеп США відновить розслідування щодо Клінтон у справі про електронне листування

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на офіційного представника Держдепу Джона Кірбі, передає РБК.

Він сказав, що розслідування відновиться, оскільки Міністерство юстиції США не здійснює кримінальне переслідування Клінтон. Кірбі зазначив, що стосовно Клінтон все ще можуть бути запроваджені «адміністративні санкції».

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За словами Джона Кірбі, мета відомства — зробити результати внутрішньої перевірки «максимально прозорими».

Агентство уточнює, що Держдеп призупинив свою перевірку в квітні, щоб не заважати розслідування ФБР.

Раніше УНІАН повідомляв, що ФБР буде рекомендувати Департаменту юстиції не порушувати кримінальну справу відносно кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон. При цьому директор ФБР Джеймс Комі зазначив, що "прецедент можливого порушення Статуту щодо секретної інформації" мав місце.

Як відомо, скандал з електронною поштою Клінтон отримав розголос у березні минулого року. У той час вона займала посаду секретаря. Можливе кримінальне провадження з цього приводу американські ЗМІ називали однією з найбільших перешкод на шляху Клінтон до номінації від Демократичної партії, а також до президентського крісла.

У вересні Клінтон публічно вибачилася за використання для службового листування приватного сервера, а також обіцяла опублікувати листа.