Зокрема, Москва допомагає модернізовувати ядерну зброю Північній Кореї.

На сьогодні говорити про можливість розпаду Російської Федерації на частини передчасно. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону, коментуючи тезу про те, що багато країн бояться розпаду Росії як держави, яка має потужний ядерний арсенал.

"Станом на зараз варіація, за якої РФ буде розділена на кілька частин, є малореалістична. Я кажу про час тут і зараз. Тому, як мінімум, передчасно замислюватись про такі речі", – сказав він.

За його словами, на сьогодні події в Ірані, коли бомбардувальники США піднімалися в повітря і летіли через половину світу, протверезили багато країн, які підтримують РФ.

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Відповідаючи на запитання з приводу того, чи Росія може ділитися технологіями для створення ядерного озброєння, Буданов зазначив, що Ірану країна-агресорка "напряму технології, які допоможуть у пришвидшенні розробки ядерної зброї, не передасть".

"Це я вам можу прямо сказати", – додав він.

При цьому ситуація довкола співпраці з Північною Кореєю дещо складніша.

"Що стосується Північної Кореї, то тут справа досить таки важка. КНДР і так має ядерну зброю, але РФ допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається", – сказав Буданов.

Співпраця Росії з Іраном та КНДР

Нещодавно стало відомо, що Росія почала передавати КНДР більше зброї. За даними Служби зовнішньої розвідки України, Північна Корея отримує ракети і бойові літаки, серед яких МіГ-29 і Су-27. Москва також допомагає Пхеньяну у виробництві снарядів і ударних дронів.

Тим часом вчені-ядерники з Ірану таємно відвідували Росію. Як писало видання FT, усі члени іранської делегації прибули до Москви за дипломатичними паспортами, частина з яких була пронумерована послідовно і видана всього за кілька тижнів до поїздки.

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