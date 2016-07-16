МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Туреччини
02:24, 16 липня 2016Світ
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Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до Туреччини, особливо до Стамбула та Анкари.
REUTERS
Про це у своєму Twitter повідомив політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
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При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.
Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.
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