МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Туреччини

Про це у своєму Twitter повідомив політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

Читайте такожУ Туреччині люди масово вийшли на вулиці, ЗМІ повідомили про перших поранених (фото)

При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.