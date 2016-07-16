Генсек НАТО закликав заколотників у Туреччині до стриманості та поваги до Конституції
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав заколотників у Туреччині до стриманості, а також поважати турецьку Конституцію.
Про це йдеться у заяві Столтенберга.
"Я тільки що розмовляв з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу. Я стежу за подіями у Туреччині уважно і з занепокоєнням", - заявив Столтенберг.
"Я закликаю до спокою і стриманості, а також до повної поваги турецьких демократичних інститутів та конституції (Туреччини)", - наголосив Столтенберг.
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Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що Туреччина - важливий союзник для НАТО.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
При цьому ЗМІ повідомили, що главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
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У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.
Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.
За кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.