Обама закликав американців об'єднатися після чергового вбивства поліцейських

Про це він сказав в спеціальній заяві з приводу вбивства трьох поліцейських в місті Батон-Руж (штат Луїзіана), передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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На думку лідера Сполучених Штатів, кожен американець повинен переконатися, що вносить вклад у вирішення проблем, що виникли у суспільстві, а не їх посилення.

Раніше Обама назвав нападника на поліцейських боягузом і заявив, що атакам на вартових правопорядку не може бути виправдання.

Як повідомляв УНІАН, у США невідомий відкрив вогонь по поліцейським і застрелив трьох із них у столиці штату Луїзіана, місті Батон-Руж, де вже близько двох тижнів панує напружена атмосфера після того, як поліцейський застрелив неозброєного афроамериканця.