Турецький суд заарештував ще 99 осіб за підозрою в участі в перевороті, звільнено 8 тисяч поліцейських

Про це повідомляє Anadolu.

Серед заарештованих генерал ВПС Туреччини Хакан Еврім.

Як повідомляє Reuters, після спроби військового перевороту також звільнено 8 тисяч поліцейських.

За даними джерел в одній зі спецслужб Туреччини, їх підозрюють у підтримці учасників перевороту.

Читайте такожГенсек НАТО закликав заколотників у Туреччині до стриманості та поваги до Конституції

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.