Турецький суд заарештував ще 99 осіб за підозрою в участі в перевороті, звільнено 8 тисяч поліцейських

11:46, 18 липня 2016
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Серед заарештованих генерал ВПС Туреччини.

REUTERS

Про це повідомляє Anadolu.

Серед заарештованих генерал ВПС Туреччини Хакан Еврім.

Як повідомляє Reuters, після спроби військового перевороту також звільнено 8 тисяч поліцейських.

За даними джерел в одній зі спецслужб Туреччини, їх підозрюють у підтримці учасників перевороту.

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Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

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