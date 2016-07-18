Сили Асада зайняли стратегічні висоти на півночі Алеппо - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на електронну версію газети "Аль-Ватан".

За її даними, урядові сили просуваються зараз від ферм Ель-Маллях до промислової зони Шкіфом на півночі міста Алеппо (360 км від Дамаска).

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"Це дозволить військам приступити до виконання завдання із перекриття шосе.., по якому йде постачання збройних угруповань всередині міста", - заявив виданню представник командування ЗС САР.

Передові частини армії і ополченці вийшли до північного передмістя Кастелло 10 днів тому, що дозволило їм вести вогонь по шосе на в'їзді в Алеппо з близької відстані. У відповідь бандформування здійснювали контратаки, спробувавши повернути втрачені позиції. Бої носили запеклий характер, і лише до кінця минулого тижня війська розбили екстремістів і змусили їх відступити.

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Як зазначається, на іншій ділянці північного фронту в Алеппо урядові сили наступають на передмістя Лірамун, де їм вдалося зайняти вигідні рубежі в декількох районах розташованої там промзони, повідомляє "Аль-Ватан".

Бандформування контролюють з серпня 2012 року східні квартали Алеппо. Там, за оцінками експертів, можуть перебувати 200-250 тисяч жителів. Основна частина населення мегаполісу перемістилася в його західні райони, які захищає сирійська армія.