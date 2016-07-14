"Ісламська держава" збила сирійський військовий літак - Reuters

Про це заявили у Сирійському центру моніторингу за дотриманням прав людини, передає Reuters.

Також агентство Amaq показало відео, на якому видно уламки літака і тіло нібито пілота у військовій формі і білій касці.

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Зазначається, що бойовики "Ісламської держави" збили літак приблизно за 3 км на північний захід від військового аеродрому в Дейр Аль-Зор.

Наразі ІДІЛ контролює більшу частину східної провінції Дейр Аль-Зор.

Нагадаємо, у кінці квітня в Сирії на південному заході від Дамаска розбився військовий літак.