"Ісламська держава" збила сирійський військовий літак - Reuters
16:14, 14 липня 2016Світ
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"Ісламська держава" збила сирійський військовий літак біля міста Дейр Аль-Зор.
REUTERS
Про це заявили у Сирійському центру моніторингу за дотриманням прав людини, передає Reuters.
Також агентство Amaq показало відео, на якому видно уламки літака і тіло нібито пілота у військовій формі і білій касці.
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Зазначається, що бойовики "Ісламської держави" збили літак приблизно за 3 км на північний захід від військового аеродрому в Дейр Аль-Зор.
Наразі ІДІЛ контролює більшу частину східної провінції Дейр Аль-Зор.
Нагадаємо, у кінці квітня в Сирії на південному заході від Дамаска розбився військовий літак.
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