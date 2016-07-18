Туреччина тимчасово заборонила держслужбовцям виїжджати за кордон і брати відпустку

Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал NTV.

За даними телеканалу, власники зелених і сірих паспортів збережуть можливість закордонних поїздок, але їм доведеться отримувати спеціальні документи. Такі паспорти мають, зокрема, мери, спортсмени, громадяни, які працюють у міжнародних організаціях.

Читайте такожМеркель: повернення смертної кари покладе кінець переговорів про вступ Туреччини в ЄС

Крім того, як пише Reuters з посиланням на офіційно опубліковане розпорядження, більш ніж трьом мільйонам турецьких чиновників заборонено щорічну відпустку. Ті ж держслужбовці, які вже знаходяться в такій відпустці, «повинні повернутися на роботу якомога швидше», свідчить документ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині відбулася невдала спроба військового перевороту. Після цього президент країни Реджеп Тайіп Ердоган допустив скасування заборони на застосування смертної кари.