У Туреччині після спроби перевороту звільнили майже 9 тисяч чиновників

Про це повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на турецьку державну інформагенцію Anadolu. За даними міністерства внутрішніх справ Туреччини, тисячі посадовців, серед яких сотні генералів та адміралів, були затримані ще на вихідних. У понеділок же прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим уточнив, що загалом арештовано близько 7,5 тис. осіб, серед яких більше 6 тис. солдатів, 755 прокурорів та суддів, а також сотні поліцейських.

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Глава уряду також назвав уточнену кількість загиблих під час спроби путчу. Зараз, за його словами, це понад 208 осіб, серед яких 145 цивільних, 60 поліцейських та три солдати.

Крім того, 1491 людина дістала поранення. Їлдирим також додав, що 24 учасники путчу були вбиті та 50 поранені.

У турецьких урядових колах також називають ім'я лідера путчистів - ним нібито є колишній командувач військово-повітряних сил Акін Озтюрк. Крім Озтюрка, якого вважають формальним лідером заколотників, затримані також понад 100 інших генералів збройних сил.

Раніше турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту, яка відбулась у ніч з 15 на 16 липня. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення, натомість він висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.