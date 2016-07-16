Глава Генштабу Туреччини повернувся до виконання обов'язків
14:31, 16 липня 2016Світ
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Глава Генерального штабу Збройних сил Туреччини генерал Хулусі Акар продовжує виконувати свої обов'язки в кризовому центрі у палаці Чанкая.
Глава Генштабу повернувся до виконання обов'язків \ Анадолу
Глава Генштабу здійснює контакти з міністрами і посадовими особами, повідомляє Анадолу.
Читайте такожГлаву Генштабу Туреччини захопили в заручники - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, напередодні ввечері члени угруповання, керованого Фатуллахом Гюленом, спробували здійснити військовий переворот у Туреччині. Вони взяли в заручники Главу Генерального штабу Хулусі Акара. Сьогодні в ході спецоперації він був звільнений.
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