Глава Генштабу Туреччини повернувся до виконання обов'язків

Глава Генштабу здійснює контакти з міністрами і посадовими особами, повідомляє Анадолу.

Читайте такожГлаву Генштабу Туреччини захопили в заручники - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, напередодні ввечері члени угруповання, керованого Фатуллахом Гюленом, спробували здійснити військовий переворот у Туреччині. Вони взяли в заручники Главу Генерального штабу Хулусі Акара. Сьогодні в ході спецоперації він був звільнений.