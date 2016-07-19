У Франції в 23-річного таксиста знайшли вибухівку і символіку ІДІЛ

Про це повідомляє Europe 1.

Під час обшуків у нього вдома поліція виявила вибухові речовини, а в його телефоні - знімки та інші матеріали, пов'язані з діяльністю ІДІЛ.

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Чоловік вже заарештований, правоохоронці встановлюють можливість підготовки ним теракту.

Як повідомляв УНІАН, серед загиблих внаслідок теракту в Ніцці - один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.

Увечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалася в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент знаходилися тисячі людей, які розходилися після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції. Загинуло 84 людини. Влада Франції оголосила триденну загальнонаціональну жалобу в пам'ять про жертви теракту в Ніцці.