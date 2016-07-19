25 спецназівців, що намагалися захопити Ердогана, досі не знайдено - ЗМІ
15:44, 19 липня 2016Світ
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Два вертольоти і 25 спецназівців, які брали участь у невдалій спробі захопити президента Туреччини, досі не знайдено.
REUTERS
Турецькі військові, що брали участь у спробі захоплення президента Ердогана, і направлені за ними вертольоти, досі не виявлені, дізнався журналіст Hürriyet Daily News Абдулкадір Сельві, повідомляє РБК.
За його інформацією, 25 спецназівців після невдалої операції сховалися в лісі. В ніч на 18 липня з невстановленого місця за ними вилетіли два вертольоти. За даними Сельві, вертольоти зробили одну посадку також у невстановленому місці, і після цього про них не було ніякої інформації.
Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що під час проби путчу його б вбили, якби він затримався в готелі Мармаріса буквально на 10 хвилин.
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