25 спецназівців, що намагалися захопити Ердогана, досі не знайдено - ЗМІ

Турецькі військові, що брали участь у спробі захоплення президента Ердогана, і направлені за ними вертольоти, досі не виявлені, дізнався журналіст Hürriyet Daily News Абдулкадір Сельві, повідомляє РБК.

За його інформацією, 25 спецназівців після невдалої операції сховалися в лісі. В ніч на 18 липня з невстановленого місця за ними вилетіли два вертольоти. За даними Сельві, вертольоти зробили одну посадку також у невстановленому місці, і після цього про них не було ніякої інформації.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що під час проби путчу його б вбили, якби він затримався в готелі Мармаріса буквально на 10 хвилин.