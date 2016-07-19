Ердоган розповів, як під час спроби путчу його могли вбити в готелі Мармариса (відео)

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

"У Мармарисі була проведена операція, спрямована проти мене. Двох моїх охоронців вбили. Якби я затримався там на 10-15 хвилин, то був би вбитий або схоплений", - повідомив Ердоган.

Президент Туреччини розповів, що він був у відпустці разом із родиною у курортному місті Мармарис, коли йому повідомили про те, що у Стамбулі та Анкарі відбувається "якийсь рух".

Після цього він прийняв негайне рішення залишити готель.

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Раніше УНІАН повідомляв, що загін спецназу, який охороняв президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, зірвав спробу захоплення готелю в середземноморському місті Мармарис, в якому турецький лідер перебував на початку спроби перевороту.

Через півгодини після того, як Ердоган залишив готель у Мармарисі, туди прилетіли три вертольоти із сорока солдатами на борту, які збиралися «заарештувати або вбити» главу держави, проте зіткнулися з президентською охороною, передає Al Jazeera.

Згодом з'явилося відео, на якому зафіксовано перестрілку між турецькими заколотниками й охороною президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в одному з готелів Мармариса.