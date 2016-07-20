В ООН занепокоєні масовими арештами в Туреччині

Про це повідомляється на сайті новинного центру ООН, передає Дождь.

Комісар закликав турецьку владу дотримуватися прав людини і підтримувати демократичні інститути, а також забезпечити верховенство закону.

Він зазначив, що особливу тривогу викликають звільнення і затримання суддів.

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У перші ж години після придушення спроби перевороту від роботи було відсторонено 2 745 суддів і прокурорів. 755 з них арештовані, включаючи двох членів Конституційного суду, зазначає Радіо ООН.

У вівторок група експертів ООН в області прав людини також закликала уряд Туреччини проявити повагу до незалежності судової гілки влади. Вони вимагали скасувати прийняті у відношенні суддів та прокурорів запобіжного заходу до відповідного розслідування їх причетності до перевороту.

Правозахисники ООН нагадали, що повернення до смертної кари стало б порушенням Пакту про громадянські і політичні права, учасником якого є і Туреччина.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.