В Берліні стався потужний вибух (фото)
16:46, 20 липня 2016Світ
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У Берліні прогримів потужний вибух. Очевидці повідомляють, що вибухнула вантажівка.
@Liveuamap
Один з користувачів у Твіттері повідомив, що інцидент стався на площі Фрідріксгайн, потім над площею піднявся стовп чорного диму.
Explosion in #Berlin, #Germany. Us NOT terror related. Tractor trailer is on fire resulting in sounds of explosion pic.twitter.com/Q2dClI0D9E— News_Executive (@News_Executive) July 20, 2016
BREAKING: A huge explosion has been heard in #Berlin, #Germany - @ILNewsFlashpic.twitter.com/m2pp3Xwn7H— Baxtiyar (@BaxtiyarGoran) July 20, 2016
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