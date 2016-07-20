В Берліні стався потужний вибух (фото)

16:46, 20 липня 2016
Світ
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У Берліні прогримів потужний вибух. Очевидці повідомляють, що вибухнула вантажівка.

@Liveuamap

Один з користувачів у Твіттері повідомив, що інцидент стався на площі Фрідріксгайн, потім над площею піднявся стовп чорного диму.

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