Росія сумнівається, що катастрофу Ту-154 спричинила гроза

Російські експерти сумніваються, що причиною авіакатастрофи Ту-154 в Донецькій області стала гроза.

Так, заступник генерального директора авіакомпанії «Пулково» з організації льотної роботи Анатолій САМОШИН розповів «Коммерсанту», що йому здається "малоймовірною" версія, що причиною трагедії стало те, що літак потрапив у грозу: "Це досить штатна ситуація – у нас є чіткі інструкції, як діяти в таких випадках".

А.САМОШИН сказав, що обставини катастрофи йому здаються "дуже дивними". "На теракт це не схоже, – говорить він. – Терористи зазвичай висаджують що-небудь у хвостовій частині літака, через що повітряне судно руйнується в повітрі, а в цьому випадку літак, за даними українського МНС, впав цілим. Інформації про пожежу на борту у нас немає, але мені здається, льотчик повинен був встигнути повідомити про пожежу".

Тим часом у Росаеронавігації вже незабаром після катастрофи повідомили, що саме складні метеоумови могли призвести до загибелі літака. У цьому відомстві заявили про турбулентність, до якої потрапив літак. Нібито вона також могла призвести до аварійної ситуації на борту.

У свою чергу начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА підтвердив, що погода в зоні польоту Ту-154 дійсно була складною. "У цей період над Донецьком і Донецькою областю спостерігалися дуже складні метеорологічні умови, особливо для польотів авіації: грозовий фронт з дуже сильними купчасто-дощовими хмарами, – повідомив він. – Їх верхня межа досягала 13-15 км, тому літак, що летить на 10 км, не міг не потрапити в них". "Пасажирським літакам входити в такі зони заборонено", – стверджує керівник Укргідрометцентру, який зазначив, що інформація про погоду передавалася службам організації польоту, і ті повинні були попередити екіпаж Ту-154.

Експерти, опитані «Коммерсантом», припускають, що, одержавши метеозведення, командир Ту-154 вирішив все ж таки продовжити політ за колишнім маршрутом. Проте, потрапивши в грозовий фронт і сильну бовтанку, викликану турбулентністю, командир екіпажа передав сигнал SOS і приступив до зниження. При цьому він запитав аеропорт Донецька про аварійну посадку. Коли літак знижувався, в нього могла потрапити блискавка, що привело до відмови електроніки. Розряди електрики на корпусі або свічення очевидці катастрофи і могли прийняти за пожежу на борту. Літак почав втрачати висоту.

"Турбулентність – це попадання літака в два потоки повітря, низхідний і висхідний, вони постійно змінюються, і тріпають машину як на пральній дошці, з різною частотою, – розповів заслужений льотчик-випробувач СРСР Віктор АЛЕКСАНДРОВ.– «Сто п`ятдесят четвертий» – дуже міцна машина, і я не повірю, щоб турбулентність могла викликати руйнування корпусу або вивести з ладу прилади". В.АЛЕКСАНДРОВ упевнений, що в трагедії в Україні, "швидше за все, винні не турбулентність і гроза, а адміністративно-навчальний чинник". Екіпаж, потрапивши в "умови, діяти в яких його не навчили, мабуть, просто розгубився".

У свій останній політ Ту-154М відправився з Анапи точно за розкладом – о 15.05 за московським часом. Спочатку літак вели краснодарські диспетчери. В "Аеронавігації Півдня" сказали, що під час знаходження Ту-154М у їхній зоні відповідальності ніяких тривожних сигналів з борту літака не надходило: "Політ проходив у штатному режимі".

Все змінилося, коли борт через 20 хвилин прийняли диспетчери Харкова. "О 15.25, коли літак перебував на висоті 11 тис. 700 метрів, екіпаж подав сигнал SOS, а потім двічі повторив цей сигнал, – розповів заступник гендиректора авіакомпанії «Пулково». – Потім літак почав зниження. Востаннє екіпаж передав сигнал SOS через дві хвилини, перебуваючи на висоті 3000 метрів. Прилади зафіксували, як один із пілотів, імовірно сам командир літака Ігор КОРОГОДІН, крикнув якусь нерозбірливу фразу, після чого зв`язок пропав. О 15.39 літак зник з екранів диспетчерів".

При цьому в авіакомпанії "Пулково" і Мінтрансі РФ стверджують, що машина, що розбилася, не випрацювала свій ресурс. Ту-154М було побудовано в 1992 році, у свій час експлуатувався в Китаї, налітав 24 тис. 215 годин (при ресурсі в 30 тис.), а після останнього ремонту в 2001 році провів у повітрі 9 тис. годин. Екіпаж був досвідченим – його командир І.КОРОГОДІН провів за штурвалом 9 тис. годин. Причому майже половину цього часу управляв саме Ту-154. Навіть у складній ситуації, як вважають в авіакомпанії, він повинен був врятувати літак і його пасажирів.

Як повідомлялося, в результаті падіння Ту-154 "Пулковських авіаліній" за 45 км від Донецька загинули 160 пасажирів і 10 членів екіпажа.