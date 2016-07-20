Влада Туреччини висунула звинувачення у спробі перевороту 99 генералам

Загалом генералітет країни нараховує 360 осіб. Ще 14 вищих військових чинів утримуються під вартою за таким ж звинуваченням, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Крім того, міністерство оборони Туреччини почало розслідування щодо всіх військових суддів та прокурорів, призупинило повноваження 262 з них, повідомляє місцевий приватний телеканал NTV. Також влада відсторонила від служби 900 поліцейських у столиці країни Анкарі за підозрою у причетності до руху, очолюваного проповідником Фетхуллахом Гюленом, який мешкає у США. Влада країни вважає його ідейним натхненником путчу, який провалився. Сам Гюлен це заперечує.

Раніше у цей день Рада вищої освіти Туреччини заборонила вченим робочі поїздки за кордон і закликала тих, хто зараз перебуває в інших країнах, "в найкоротші терміни" повернутись. Рада попросила ректорів університетів "терміново вивчити ситуацію щодо всіх академічних і адміністративних працівників, пов'язаних з FETO (Терористична організація Фетхуллаха)" та доповісти до 5 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня уряд Туреччини призупинив повноваження 15,2 тис. працівників освітньої галузі та почав вимагати відставки майже 1,6 тис. деканів приватних та державних університетів, які начебто пов'язані з Гюленом.