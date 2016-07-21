У Гватемалі розстріляли двох підлітків, які грали у Pokemon Go

Як повідомляє The Daily Mail, 18-річний Джерсон Лопес де Леон та його 17-річна кузина Деніел зайшли у небезпечний район міста Чікуімула, коли по них почали стріляти незнайомці, передає Еспресо.

Читайте такожPokemon Go божевілля: очікуваний прибуток Apple від гри складе $3 мільярди

У результаті інциденту підлітки загинули. На місці вбивства вилучили понад 20 гільз від куль.

Поліція підозрює, що зловмисники переховувалися у тому районі й боялися, що гра підлітків може викрити їхнє розташування.

Як повідомляв УНІАН, іспанська поліція опублікувала рекомендації щодо безпеки для гравців популярної віртуальної гри Pokemon Go.