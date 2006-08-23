Знайдено тіла близько 80 загиблих у катастрофі Ту-154

Знайдено тіла близько 80 загиблих у катастрофі російського літака Ту-154 у Донецькій області.

Про це РІА «Новости» повідомив представник МНС Росії.

Як повідомлялося, у вівторок літак Ту-154 "Пулковських авіаліній", що слідував рейсом №612 «Анапа - Санкт-Петербург», подав сигнал SOS і зник із радарів о 15.37 мск. Він зазнав катастрофи за 45 кілометрів від Донецька. На борту літака перебували 160 пасажирів, серед яких 45 дітей молодших 12 років, і десять членів екіпажа. Всі вони загинули.