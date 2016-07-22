"Прийди і врятуй мене": світ зворушили сирійські діти з покемонами (фото)

При цьому на плакатах вказані географічні місцевості, де зараз перебувають діти.

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Як відомо, останнім часом по всьому світу величезну популярність здобула гра Pokemon Go, метою якої є пошук за допомогою мобільного додатку так званих покемонів (кишенькових монстрів, що володіють надприродними здібностями).

Зазначимо, вже більше 5 років у Сирії триває громадянська війна, яка забрала життя сотень тисяч людей. Ще кілька мільйонів були змушені залишити країну.