Поліція: "мюнхенський стрілок" був психічно неврівноваженим, жодних ісламістських мотивів

Нападник, який влаштував стрілянину в торговельному центрі Olympia в Мюнхені, був одинаком, злочин, вочевидь, скоєно внаслідок психічного розладу.

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Про це на прес-конференції в суботу, 23 липня, заявив очільник поліції Мюнхена Губертус Андре, передає «Німецька хвиля».

За словами Андре, ніщо не вказує на причетність до злочину будь-кого, окрім нападника, - 18-річного німця іранського походження, який народився і проживав у Мюнхені. Крім того, немає "жодних підстав вважати", що напад був пов'язаний з політикою, підтримкою "Ісламської держави" або біженцями.

За даними правоохоронців, у помешканні, де проживав стрілок, знайшли матеріали про масові розстріли. Крім того, стало відомо, що нападник лікувався від депресії.

Нагадаємо, внаслідок трагедії загинули дев'ятеро осіб та сам нападник, були поранені 16 людей, троє з них перебувають у критичному стані.