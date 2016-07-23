Стрілянина в Мюнхені: кількість жертв збільшилася, у місті оголошено надзвичайний стан

Кількість жертв стрілянини в Мюнхені зросла до 9 осіб, повідомляє місцева поліція в Facebook.

У місті оголошено надзвичайний стан, повідомили в ефірі радіо Bayerischer Rundfunk.

"Столиця федеральної землі Мюнхен у п'ятницю ввечері оголосила надзвичайний стан. Через систему оповіщення для смартфонів Katwarn громадян просять не залишати квартири", - йдеться в тексті повідомлення.

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Жителям рекомендовано уникати площ і вулиць, у місті проходить спецоперація.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.