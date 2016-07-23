Жертвами стрільця-одинака у Мюнхені стали 9 людей, ще 16 отримали поранення - поліція
05:39, 23 липня 2016Світ
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Внаслідок стрілянини в ТЦ Мюнхена загинули 10 осіб і 16 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє місцева поліція в Twitter.
"Сумний результат вечора: 10 загиблих, в тому числі і передбачуваний злочинець, 16 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
За версією поліції, нападником виявився 18-річний виходець з Ірану з подвійним громадянством. Стрілець діяв поодинці і покінчив життя самогубством.
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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic.
Раніше було відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці. У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.
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