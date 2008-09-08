Прем'єр Канади розпустив парламент

Прем`єр-міністр Канади Стівен ХАРПЕР розпустив парламент і оголосив дострокові вибори, які стануть третім загальнонаціональним голосуванням за останні чотири роки.

Як передає Associated Press, С.ХАРПЕР заявив, що після виборів 14 жовтня очікується формування міноритарного уряду, проте, згідно з опитуванням громадської думки, Консервативна партія набере більшість голосів, необхідних для управління країною без участі опозиційних партій.