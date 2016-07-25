Вірменські силовики закликали екстремістів, які захопили будівлю поліції, скласти зброю

У заяві, опублікованій на сайті СНБ, йдеться, що спецслужба вживає заходів для відновлення переговорів, перерваних в односторонньому порядку 23 липня, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Люди, які захопили полк ППС, відкинули пропозицію доставити до лікарні одного з учасників нападу, який потребує стаціонарного лікування.

Як повідомила СНБ Вірменії, в рамках кримінальної справи за фактом захоплення території поліцейського полку здійснені нові затримання і розкрита ще одна група, яка здійснювала пособництво учасникам акції.

Читайте такожЕкстремісти, які захопили відділення поліції в Єревані, відмовилися здаватися (фото)

Спецслужба заявила, що встановлені інші посібники збройної групи. Вони перебувають під наглядом.

Всім учасникам захоплення полку ППС РНБ пропонує скласти зброю і добровільно здатися владі. "Часу залишилося мало, але він поки що є", - йдеться в заяві.

РНБ називає покарання невідворотним , але додає, що при визначенні міри відповідальності будуть враховані конкретні дії кожного члена групи.

Читайте такожЗагарбники дільниці ППС в Єревані спалили поліцейський автомобіль і збили безпілотник

"Особи, які добровільно відмовилися від злочину, можуть бути звільнені від покарання", - зазначає СНБ. Їм видали письмові пам'ятки про порядок дій на випадок рішення про здачу.

Група озброєних людей захопила полк ППС 17 липня. Вони вимагали звільнення координатора вірменської опозиційної громадянської ініціативи "Установчий парламент" Жирайра Сефиляна, який перебуває під арештом за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї.

23 липня загарбники звільнили останніх чотирьох заручників, у тому числі заступника глави поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна і заступника начальника поліції Єревана полковника Валерія Осипяна. При цьому вони відмовилися скласти зброю до виконання їхніх вимог.