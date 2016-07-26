Туреччина закликала Косово "вжити заходів" проти журналіста, який пожартував про путч у Facebook

Про це йдеться в документі, який є у розпорядженні Reuters.

Після спроби перевороту 15 липня відомий своїми сатиричними постами журналіст Берат Бужала написав в соцмережі: "Закликаю громадян Республіки Косово, які відпочивають у Туреччині сприяти армії". Коментар супроводжувався смайликом з висунутим язиком, що натякає на його несерйозність.

Читайте такожЗМІ Ердогана знайшли в Україні слід "натхненника" турецького путчу

"Це найбільш серйозний переворот з моменту появи Facebook", - зазначив Бужала.

Туреччина є основним прихильником Косово, що проголосило незалежність від Сербії в 2008 році.

У журналіста Бужали в Facebook близько 40 тисяч передплатників. Його новинний портал gazetaexpress.com є найбільшим у Косово – щодня його читають близько мільйона людей. Видання критикує жителів Косова, які поїхали воювати на підтримку "Ісламської держави" в Ірак і Сирію.

Як повідомляє агентство, турецьке посольство в Пріштіні направило ноту в МЗС Косово з вимогою вжити заходів щодо журналіста.

"Міністерству слід вжити необхідних згдіно з законом заходів щодо журналіста", - сказано в листі. Він був доповнений скріншотами коментарів в соцмережі. Також згадувалося про нещодавно прийнятий у Косово закон щодо заборони участі громадян у збройних конфліктах в інших країнах.

У ноті посольства зазначалося, що закон передбачає для таких людей, як Бужала, "тюремне ув'язнення терміном від шести місяців до п'яти років".

Нагадаємо, в ніч на суботу, 16 липня, військові Туреччиниздійснили спробу державного перевороту. Під час зіткнень, за останніми даними, загинули понад 260 людей.

У генштабі заявили, що організаторами перевороту були представники ВПС і військової поліції. У Туреччині строком на три місяці було введено надзвичайний стан.