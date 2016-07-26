Влада Туреччини візьметься за зміни до конституції

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, мета всіх сторін полягає в розробці нової конституції після спроби перевороту в країні.

Також за його словами, жандармерія Туреччини і берегова охорона, що знаходилися у відомстві збройних сил, перейдуть під командування МВС країни.

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Раніше повідомлялося, що в Туреччині після спроби військового перевороту було затримано понад 13 000 людей.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці. Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії. Група військових у Туреччині заявила, що взяла під контроль країну. За декілька годин стало відомо, що уряд контролює ситуацію в країні.