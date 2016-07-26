З'явилися нові подробиці атаки на готель Ердогана в Мармарисі: президента Туреччини наказали взяти живим

Про це у своїх свідченнях розповів Мехмет Джантаз, курсант військової академії в Стамбулі, затриманий у справі про напад на готель в Мармарисі, передає Анадолу.

"У Чіглі була поставлена мета захопити президента живим. Про це були проінформовані члени загону з 27 осіб безпосередньо перед операцією. На військово-повітряній базі в Йєшилі нам було наказано перебувати в стані готовності до можливих зіткнень, які можуть відбутися", - розповів він.

За його словами, він лише виконував спеціальне завдання, поставлене перед ним його однокурсником з військової академії, капітаном Ісмаїлом Йїгітом.

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Про цілі, завдання йому не було відомо, стверджує військовослужбовець.

"Майор Шюкрю сказав нам, що ми виконуємо наказ начальника Генштабу. Нам повідомили, що ми прямуємо в Мармарис, де і будемо виконувати доручені нам дії", - продовжив він.

Чантаз також зазначив, що в минулому був спецназівцем, і вважав, що все, що відбувається є спецоперацією.

Раніше УНІАН повідомляв, що загін спецназу, який охороняв президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, зірвав спробу захоплення готелю в середземноморському місті Мармарис, в якому турецький лідер перебував на початку спроби перевороту.

Через півгодини після того, як Ердоган залишив готель у Мармарисі, туди прилетіли три вертольоти із сорока солдатами на борту, які збиралися «заарештувати або вбити» главу держави, проте зіткнулися з президентською охороною, передає Al Jazeera.

Потім з'явилося відео, на якому зафіксована перестрілка між турецькими повстанцями і охороною президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в одному з готелів Мармариса.