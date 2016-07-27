Демократична партія офіційно затвердила Клінтон кандидатом на пост президента США

Рішення прийнято в результаті голосування на з'їзді демократів, який проходить у Філадельфії, повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Клінтон набрала 2821 голос делегатів з'їзду. Для перемоги їй досить було 2383 голоси.

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Це перший випадок в історії США, коли кандидатом у президенти від однієї з двох системоутворюючих політичних партій затверджена жінка.

Конкуренцію Клінтон на виборах президента США, які відбудуться в листопаді, складе Дональд Трамп. Він був офіційно затверджений кандидатом в президенти від Республіканської партії минулого тижня.

Опитування громадської думки, що проводилися в останні тижні, говорили про перевагу Клінтон над Трампом. Проте результати опитування, оприлюднені в минулий вівторок, показали, що Трамп випереджає Клінтон на 2%, уточнює Reuters