Туреччина рухається до встановлення диктатури - ймовірний "натхненник" путчу Гюлен
Мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен, якого влада Туреччини звинувачує в організації невдалого путчу, закликав США не видати його режиму Ердогана.
Він заявив, що президент Туреччини має намір встановити у країні диктатуру, передає The Guardian.
"Мета Ердогана - забезпечити мою екстрадицію, незважаючи на відсутність доказів і безперспективність суду. Спокуса дати Ердогану те, що йому потрібно, зрозуміла, але США повинні протистояти цьому", - сказав Гюлен.
Також він знову відкинув звинувачення Анкари у причетності до путчу.
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Крім того, імам заявив, що влада Туреччини рухається до встановлення у країні диктатури.
Як повідомляв УНІАН, Туреччина офіційно звернулася до США із запитом про екстрадицію опозиційного проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.
Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років живе у США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту, який відбувся у ніч з 15 на 16 липня.
Гюлен, який вважається головним політичним опонентом Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.