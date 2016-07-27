Туреччина рухається до встановлення диктатури - ймовірний "натхненник" путчу Гюлен

Він заявив, що президент Туреччини має намір встановити у країні диктатуру, передає The Guardian.

"Мета Ердогана - забезпечити мою екстрадицію, незважаючи на відсутність доказів і безперспективність суду. Спокуса дати Ердогану те, що йому потрібно, зрозуміла, але США повинні протистояти цьому", - сказав Гюлен.

Також він знову відкинув звинувачення Анкари у причетності до путчу.

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Крім того, імам заявив, що влада Туреччини рухається до встановлення у країні диктатури.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина офіційно звернулася до США із запитом про екстрадицію опозиційного проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років живе у США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту, який відбувся у ніч з 15 на 16 липня.

Гюлен, який вважається головним політичним опонентом Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.